"Una Luce per la Vita", il 18 marzo il piazza l'iniziativa della Asd Velino Mtb Rieti

RIETI - Sabato 18 marzo 2023 a partire dalle ore 17:00 a piazza Vittorio Emanuele II l’Asd Velino Mtb Rieti, durante l’evento “Una Luce per la Vita”, consegnerà ai propri iscritti i dispositivi luminosi obbligatori per Legge da installare sulle proprie bici ed utilizzare durante tutte le uscite.

L’iniziativa, in accordo con le amministrazioni locali, è volta a sensibilizzare non solo i ciclisti ma tutti gli utenti della strada riguardo al grave problema della sicurezza stradale, ribadendo il concetto fondamentale del reciproco rispetto.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per divulgare un progetto che l’Asd Velino Mtb Rieti presenterà alle istituzioni locali (Comune e Provincia) per l’installazione di una cartellonista che ricordi a tutti gli utenti di rispettare la distanza vitale di 1,50 metri durante il sorpasso di un ciclista su strada e la realizzazione di una corsia pilota che segnali in maniera evidente tale distanza sul manto stradale.