RIETI - E' un punto ma moralmente ne vale tre. Il Rieti esce imbattuto dal "Bonolis", ritrova il sorriso dei tifosi, ma soprattutto beffa il Teramo grazie a due reatini: Lorenzo Pezzotti e Francesco Marcheggiani. Il primo, l'allenatore, dopo lo svantaggio azzecca tutti i cambi e l'atteggiamento in campo da parte della squadra è diametralmente opposto alla prima ora di gioco. Il secondo, invece, indovina l'angolino giusto direttamente da calcio piazzato e realizza il quarto centro in campionato, il quinto stagionale.L'1-1 non cambia di molto la classifica, ma in questo momento serve per cominciare la ricostruzione del morale di un gruppo con le pile scariche, che stavolta non ha tradito. E Pezzotti jr, a fine gara, se la gode:«Ringrazio i ragazzi perché hanno incarnato il mio sentimento - dice il tecnico - Il pareggio è il risultato più giusto perché non avremmo meritato di perdere. La nostra situazione è delicata ma uscire dal campo tra gli applausi della gente di Teramo fa piacere».Tornando alla partita, Pezzotti analizza gli episodi e non nasconde che «su quel tocco di mano in area del Teramo credevo desse rigore. Peccato per il gol dello svantaggio preso per una disattenzione, ma una volta riorganizzate le idee ho deciso di cambiare perché avevo paura di prendere il secondo. La terza punta ci ha permesso di trovare ampiezza nel gioco e poi quel calcio di punizione trasformato da Francesco (Marcheggiani, ndr) ci ha permesso di ristabilire la parità che a mio modo di vedere meritavamo assolutamnete per quello che abbiamo fatto nell'ultima mezz'ora».Alla vigilia il tecnico "a tempo" aveva sottolineato che al di là del risultato finale, sarebbe stato importante l'atteggiamento e l'approccio alla gara: il Rieti sotto questo aspetto non ha tradito e il punto rappresenta una sorta di premio alla tenacia di un gruppo che sta attraversando un periodo di assoluta difficoltà, ma che non si è disunito.«Se avessimo perso - conclude Pezzotti - non avrei potuto rimproverare nulla ai ragazzi, perché a me interessava principalmente lo spirito. Personalmente so di non poter proseguire, ma visto il momento che sta attraversando la società è giusto che arrivi un allenatore più esperto di me. Io resto a disposizione, Rieti è casa mia».