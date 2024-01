C'è la Pescatori Ostia per l'Amatrice Rieti del neoallenatore Gardini. Il tecnico: «Servirà concentrazione»

RIETI - Aldo Gardini riparte dalla trasferta di Ostia, dove domenica (ore 14,30) guiderà la sua nuova squadra, l'Amatrice Rieti, in un match che nasconderà diverse insidie, vista la precaria classifca dei lidensi, intenti a lasciare quanto prima la zona retrocessione e mettersi in salvo dalla bagarre finale.

Il team reatino, una volta salutato l'ormai ex tecnico Vincenzino Angelone, si è stretta intorno a Gardini, siglando un vero e proprio patto d'acciaio, necessario per non perdere di vista il duo di testa Montespaccato-Pomezia e continuare ad ambire al grande salto in serie D. Con due allenamenti e una rifinitura svolta proprio ieri mattina, Gardini sembra essersi già fatto un'idea chiara sulla qualità del materiale umano che la società gli ha messo a disposizione, ma la prerogativa principale è chiara: guai a sottovalutare impegni come quelli odierni.

«Servirà attenzione e concentrazione - spiega Gardini presentando la sfida - perché anche chi lotta per la salvezza ha bisogno di punti.

Ho scelto questo progetto perché Rieti è una piazza ambiziosa e ha voglia di tornare nei palcoscenici del calcio nazionale. Il modulo? Solitamente adotto il 4-3-3, vedremo se ci saranno le condizioni per poterlo proporre anche qui, dove comunque le soluzioni tecniche non mancano». Si gioca a porte chiuse.