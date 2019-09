LE DICHIARAZIONI

IL TABELLINO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si chiude con una sconfitta di misura la tredicesima edizione del memorial "Pizza" per il Real Rieti, sconfitto 2-1 dai campioni d'Italia del Pesaro. Al di là del risultato Real che continua a salire decisamente di colpi. Il Pesaro infatti, oltre a ripartire dallo stesso tecnico e praticamente lo stesso gruppo di giocatori, ha una settimana in più di lavoro sulle gambe, visto che il prossimo 14 settembre si giocherà la Supercoppa contro l'Acqua&Sapone.Il Real parte bene e crea qualche occasione, ma al 16simo il Pesaro trova il varco giusto e passa in vantaggio con Canal, che manda le squadre all'intervallo sull'1-0. Il Real però è sul pezzo e mette paura al Pesaro. Sono i padroni di casa a trovare il raddoppio con il nuovo acquisto De Oliveira. La mano di Duda si inizia a vedere, cosi come la condizione fisica che sale, ed il Real accorcia le distanze con Rafinha De Souza, che batte Miarelli con un pallonetto.Nei minuti finali gli amarantocelesti si giocano il portiere di movimento, reclamano un calcio di rigore sul finale, ma a vincere è il Pesaro. Indicazioni molto buone nel complesso, con qualche giocatore particolarmente in evidenza, tra i quali l'ultimo arrivato Moura. Tra tre giorni ancora in campo: ospite al PalaMalfatti l'Italpol, squadra di serie A2.Soddisfatto al termine della gara capitan Jeffe: «Abbiamo giocato una gara incredibile – dice – Primi dieci minuti intensi, abbiamo creato almeno una decina di occasioni, poi chiaramente siamo scesi perché stiamo lavorando tutti i giorni, queste sono amichevoli impegnative, ma la strada intrapresa è quella giusta, la squadra si conosce sempre di più e soprattutto ha iniziato ad assimilare la tipologia di lavoro e le idee del mister. Dobbiamo capire che si può crescere ancora per arrivare primi in classifica».: Miarelli, Landucci, Tonidandel, Fortin, Salas, Honorio, Borruto, Canal, Taborda, De Oliveira, Marcelinho, Jhons, Borea, Gava. Allenatore: ColiniPasculli, Moura, Ramon, Romano, Jeffe, Baroni, Rafinha, Jelovcic, Fortino, Marinovic, Micoli, Rizzi, De Luca, Xavi Roni. Allenatore Duda.Murolo e Menna di Pesaro Urbino.15’33” Canal, 3’30″st Rafinha, 17’36″st De Oliveiraspettatori 200 circa. Ammoniti: Moura (RR)