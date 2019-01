RIETI - La Polizia Municipale di Rieti, in riferimento ai permessi della Ztl scaduti il 31 dicembre 2018, comunica che sarà possibile procedere al rinnovo entro il 19 gennaio 2019.



Solo ieri, per bocca del consigliere delegato al Traffico, Moreno Imperatori, era stato ufficialmente comunicato che la proroga per il rinnovo dei permessi sarebbe scaduta il 13. Oggi si è deciso per il 19.



La conferma che in Comune l'amministrazione ha poche idee e ben confuse. Ultimo aggiornamento: 16:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA