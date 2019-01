UNDER

14

REGIONALE FASCIA B

(GIRONE

B)

UNDER

14

PROVINCIALE - ROMA (GIRONE

F)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel weekend della Befana, si è giocata l'undicesima giornata dei campionati Under 14 regionale fascia B (girone B) e Under 14 provinciale romano (girone F). Comincia con un risultato negativo il 2019 del Rieti, non va oltre il pareggio lo Sporting, mentre viene rinviata la gara del Cantalice.Cade il Rieti (decimo a 10 punti), battuto 2-1 dai padroni di casa della Virtus Bracciano (quarti a 23). L' unica rete degli ospiti è realizzata dal solito Giannecchini. Stefano Valentini, mister Rieti: «È stata una partita molto equilibrata, una sconfitta sicuramente immeritata. Ottima prestazione da parte dei miei ragazzi, soprattutto nella ripresa. Abbiamo subito il primo gol su errore difensivo e il secondo su una punizione deviata. Abbiamo poi accorciato le distanze, ma, nonostante il buon gioco espresso, non siamo riusciti ad acciuffare il pari. Ho avuto dei segnali senza dubbio positivi da parte della squadra ed è quindi necessario continuare su questa strada».Finisce 0-0 tra Sporting Rieti e Club Olimpico Romano. I reatini sono ora sesti a 17 punti, mentre i capitolini salgono a 29, raggiungendo la vetta condivisa con il Futbolclub.Rinviata, invece, a data da destinarsi la sfida tra Cantalice (quarta a 22 punti) e Roma Nord Academy (quinta a 18).