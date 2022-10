Per le squadre reatine al via la II giornata di otto campionati giovanili, nell’U18 regionale scatta il 4° turno: il programma gare

RIETI – Sta per iniziare un nuovo weekend di calcio giovanile, che coinvolgerà numerose squadre reatine all’interno di nove campionati diversi. Tra le sfide più rilevanti, nel girone B dell’Under 19 regionale B, oggi pomeriggio Cantalice e Alba Sant’Elia si affronteranno, alle 15, in un derby piuttosto sentito, che, per entrambe le formazioni, rappresenterà una preziosa occasione per poter riscattare le brutte sconfitte subite nella prima giornata. Interessante, sempre in giornata odierna, anche l'incontro tra le uniche due reatine del torneo Under 16 provinciale romano (raggruppamento B), cioè Passo Corese e Città di Rieti 1936, reduci rispettivamente da un pesante ko sul campo del Fidene e da un turno di riposo che ha rimandato solo di una settimana l’esordio in una competizione ufficiale.

Di seguito, il programma gare delle sfide dei campionati giovanili che seguiremo:

Under 19 regionale B (girone B): II giornata

Cantalice – Alba Sant’Elia: oggi, 29/10, ore 15:00

Under 19 provinciale – Rieti: II giornata

Ginestra – Amatrice: oggi, 29/10, ore 15:00

Poggio Mirteto – Accademia Calcio Sabina: oggi, 29/10, ore 15:00

Valle del Peschiera – Pro Fiano: oggi, 29/10, ore 15:00

Monterotondo 1935 – Brictense: oggi, 29/10, ore 15:00

Passo Corese – Mentana 2019: oggi, 29/10, ore 18:00

Under 18 regionale (girone B): IV giornata

Poggio Moiano – Olimpus Roma: domani, 30/10, ore 15:30

Under 17 provinciale – Rieti: II giornata

Pro Calcio Studentesca – Mentana 1947: oggi, 29/10, ore 15:00

Velinia – Città di Rieti 1936: oggi, 29/10, ore 15:00

Palombara – Poggio Moiano: domani, 30/10, ore 9:00

Poggio Mirteto – Nuova Rieti Calcio: domani, 30/10, ore 10:30

Passo Corese – Accademia Calcio Sabina: domani, 30/10, ore 11:00

Turno di riposo per la Grifo Academy

Under 16 regionale (girone B): II giornata

Club Olimpico Romano – Cantalice: domani, 30/10, ore 16:15

Under 16 provinciale – Roma (girone B): II giornata

Passo Corese – Città di Rieti 1936: oggi, 29/10, ore 15:00

Under 15 provinciale – Rieti: II giornata

Poggio Moiano – Velinia: oggi, 29/10, ore 15:00

Brictense – Pro Fiano: oggi, 29/10, ore 15:00

Accademia Calcio Sabina – Poggio Mirteto: oggi, 29/10, ore 15:30

Mentana 1947 – Palombara: oggi, 29/10, ore 16:00

Nuova Rieti Calcio – Pro Calcio Studentesca: domani, 30/10, ore 9:00

Passo Corese – Città di Rieti 1936: domani, 30/10, ore 9:00

Under 14 regionale (girone B): II giornata

Real Monterotondo Scalo – Cantalice: oggi, 29/10, ore 17:00

Under 14 provinciale – Roma (girone F): II giornata

Castelnuovese – Accademia Calcio Sabina: oggi, 29/10, ore 15:00

Città di Rieti 1936 – Olimpica Roma: oggi, 29/10, ore 17:00

Cinque Stelle Sport – Passo Corese: domani, 30/10, ore 11:00