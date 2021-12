Per Darboe un 2021 col botto: Coppa d'Africa e prolungamento del contratto con la Roma fino al 2026

RIETI - Per Ebrima Darboe un 2021 da incorniciare! Dopo aver esordito in prima squadra con la Roma di Paulo Fonseca prima e di José Mourinho poi, dopo aver ottenuto le prime convocazioni con la nazionale del Gambia (6 in tutto) ed essere stato inserito tra i 24 che per la prima volta nella storia degli Scorpioni parteciperanno alla fase finale della Coppa d'Africa (9 gennaio-6 febbraio in Camerun), il centrocampista "reatino d'adozione" ottiene il rinnovo del contratto coi giallorossi fino al 30 giugno 2026.

Ad annunciarlo è stata la stessa società di Trigoria con una nota pubblictata sul proprio sito internet. Oltre a Darboe, futuro in giallorosso anche per altri due giovani emergenti lupacchiotti: Zalewski e Bove. «Edoardo Bove, Ebrima Darboe e Nicola Zalewski hanno prolungato il proprio rapporto con il Club dopo aver fatto il loro ingresso in pianta stabile in Prima Squadra nel corso del 2021 - recita il comunicato -. Bove e Zalewski si sono legati alla Roma fino al 30 giugno 2025. Darboe ha rinnovato fino al 30 giugno 2026».