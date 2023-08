Peperoncino solidale, oltre 70 artisti per il restauro del tabernacolo del Vignola. L'iniziativa all'interno della Fiera mondiale

RIETI - La Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino punta alla solidarietà artistica, grazie allo "Spazio Arte" all'intero del programma dell'evento internazionale in programma a Rieti dal 30 agosto al 3 settembre. La Fiera anche per la 12esima edizione, ospiterà la rassegna d’arte contemporanea solidale “Artisti della Solidarietà” promossa dal Comitato Distrettuale 108L del Lions Club International e dall’Accademia Italiana del Peperoncino

Delegazione Rieti 2.0. I fondi raccolti dalla cessione delle opere donate verranno destinati al restauro del Tabernacolo in alabastro della Collegiata di Sant’Antonino a Fara in Sabina (RI) individuato su indicazione di Giuseppe Cassio Ispettore della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e di Ileana Tozzi Ispettore onorario Sabap per Rieti e la sua provincia.



Alla mostra hanno aderito, con la donazione di un’opera, oltre 70 pittori provenienti da tutta Italia, e

numerosi Lions Club del Lazio manifestando particolare apprezzamento e sostegno all’iniziativa che pone

l’arte come servizio sociale. Il Presidente della Fiera Mondiale del Peperoncino Livio Rositani, che ormai da

anni dedica uno spazio particolare all’arte, riafferma la sua totale disponibilità a rendere sempre più

inclusiva la Fiera con particolare riferimento alla cultura.



Il Lions International Distretto 108L (Lazio-Umbria e Sardegna) attraverso l’apposito comitato “Artisti della

Solidarietà”, presieduto da Francesca Cencetti, ha elaborato un programma di iniziative per l’a.s. 2023-

2024 da realizzarsi nelle tre regioni del Distretto che fanno seguito a quelle realizzate a Rieti, Perugia e

quella già programmata a Cagliari.



Il Governatore del Distretto 108L Michele Martella, sostiene con convinzione l’iniziativa anche come

occasione per rafforzare le amicizie e promuovere il valore del sociale e della donazione.

La mostra verrà allestita nei portici del Palazzo Municipale di Rieti e verrà inaugurata alla presenza degli

artisti e delle autorità mercoledì 30 agosto alle ore 19.



A fianco di ogni opera verrà posto un cartellino dove gli interessati all’acquisizione potranno fare la loro

offerta con rilancio di almeno 20 euro indicando il nominativo e un recapito telefonico. Al termine della

mostra le opere verranno assegnate a coloro che hanno effettuato l’offerta più alta e l’organizzazione

provvederà alla consegna.



La mostra, come ogni anno, sarà curata da Gianni Turina Vice Presidente dell’Accademia del Peperoncino

delegazione Rieti 2.0 e membro di diritto (fondatore) del Comitato Distrettuale 108L Lions International

“Artisti della Solidarietà” congiuntamente a Enrico Di Sisto artista e membro Lions del Comitato.