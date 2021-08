La Fiera mondiale del peperoncino mette le ali ai commercianti: negozi aperti fino a tardi e sconti particolari

Lunedì 30 Agosto 2021, 21:54

RIETI - Il conto alla rovescia è iniziato. Per tutti. Per il comitato organizzatore della Fiera mondiale del peperoncino, impegnato a limare gli ultimi preparativi, per i commercianti del centro indaffarati per non farsi trovare impreparati all’appuntamento, per le amministrazioni e varie associazioni che attendono i cinque giorni come vetrina e trampolino irrinunciabili per la promozione del territorio. Senza dimenticare, infine, gli appassionati e gli Amanti del peperoncino.

I commercianti del centro storico, riuniti nella rete d’impresa “Rieti c’entro”, hanno predisposto una serie di iniziative, collaterali e concomitanti alla manifestazione. A iniziare dal posticipo dell’orario di chiusura dei negozi alle 23 nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 settembre. I negozi del centro resteranno poi aperti anche domenica 5 e tutti promuoveranno l’allestimento di vetrine a tema, con la predisposizione, inoltre, di particolari sconti per i visitatori della fiera.

Iniziative che coinvolgeranno anche i ristoratori e i baristi del centro storico, impegnati a organizzare menù e aperitivi tipici e tematici, che renderanno così ancor più “appetibile” il godimento dell’evento.