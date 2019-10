© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La città di Rieti avrà una via intitolata ad Elio Pentassuglia, indimenticabile guida tecnica dell'Amg Sebastiani, condotta dal coach brindisino alla conquista della Coppa Korac nel 1980. Questa è la notizia emersa durante le premiazione dell'ottavo Memorial Giuseppe Gasperini.La "Asd Amici di Peppe" lo scorso gennaio aveva presentato la richiesta al Comune, che tramite il consigliere Fabio Nobili, durante l'intervallo della sfida con Montegranaro ha comunicato l'intenzione di procedere all'intitolazione, affemando che: «La nostra amministrazione ha sposato a pieno questa iniziativa, quanto prima il consigliere comunale con delega allo Sport Roberto Donati porterà questa delibera in giunta. Siamo soddisfatti anche per questo Memorial, ringrazio l'associazione che come ogni anno regala al pubblico delle belle sfide, che non dimentica un possibile campione quale è stato Giuseppe Gasperini».Dello stesso avviso anche Roberto Donati, pronto a promuovere la delibera, confermando che: «C'è la volontà dell'amministrazione di assecondare questa bella richiesta. Dobbiamo ben individuare la via per dare la giusta importanza all'iniziativa e dare meno disagi possibili ai cittadini eventualmente per il cambio di nome alla via».La suggestione porterebbe a un luogo vicino al PalaSojourner, teatro dei successi di Pentassuglia sulla panchina reatina, nel frattempo la "Asd Amici di Peppe", promotore dell'iniziativa, ringrazia oltre che i due consiglieri anche Carlo Ciccaglioni del Comune di Rieti, che ha collaborato per la delibera.