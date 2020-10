Fara Sabina, Pd: si struttura il nuovo gruppo. La portavoce De Santis: «Attendiamo il commissario, pronti al congresso»

RIETI - Qualche giorno fa avevano lanciato l’appello alla segreteria provinciale del Pd chiedendo di avere la possibilità di ricostruire il centrosinistra di Fara Sabina, a partire dal primo partito del territorio. Un appello che è stato raccolto con entusiasmo dai vertici democratici. Nel frattemo, quel gruppo, promosso da alcuni candidati di FaraMerita (Alessandro Spaziani, Martina Simonetti, Mauro Trevale e Carlo Alberto Dominici), in questi giorni è diventato decisamente più numeroso e si è strutturato individuando in Federica De Santis il proprio portavoce.

“A seguito della lettera rivolta al centrosinistra ed in particolare al Partito democratico – esordisce De Santis a nome del resto del gruppo - abbiamo ricevuto con grande piacere l'apprezzamento dei vari livelli (comunali, provinciali e regionali) riguardo la credibilità del progetto da noi avanzato. Qualche giorno fa siamo stati invitati dalla segreteria provinciale del Pd per un confronto sul futuro del nostro territorio. Abbiamo partecipato molto volentieri all'incontro, nell'ambito del quale si è avuto modo di ribadire i concetti espressi nel comunicato del 15 ottobre, trovando pieno appoggio e condivisone di intenti. Ancora più positiva – continua la portavoce - è stata la risposta al nostro appello da parte di quelle persone che hanno deciso di avvicinarsi e partecipare attivamente a questo nuovo percorso. Il nostro gruppo, che si pone l'obiettivo di aprire una nuova stagione politica partendo proprio dalla ricostruzione del circolo farense del Pd, in pochi giorni si è ampliato e strutturato: questo per noi è già un successo. Attendiamo con interesse la nomina del commissario (che dovrebbe essere nominato in queste ore, ndr) che avrà il compito di gestire questa fase transitoria che porterà al prossimo congresso, in cui noi proporremo il nostro progetto agli iscritti del circolo, per la nomina del nuovo segretario e del gruppo direttivo. Cogliamo l’occasione – conclude Federica De Santis - per rinnovare l’appello a tutte le persone che vorranno unirsi a noi laddove il nostro obiettivo è sarà sempre l’unione e il bene comune del nostro territorio.

