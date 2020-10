Pd, si dimette il direttivo del circolo di Fara: «Che serva a formare una nuova classe dirigente»

RIETI - I membri del direttivo del Pd di Fara Sabina si sono dimessi. Nella sede del Pd provinciale, ieri, il segretario Stefano Agneni e gli altri dirigenti (compresi Marino Marinangeli e Mario Spinucci che con Paolo Spaziani, ieri assente, si erano opposti alla linea della maggioranza) hanno rassegnato le dimissioni “dal direttivo auspicando che questo passo aiuti la ricostruzione del circolo, il suo radicamento sul territorio e la formazione di una classe dirigente che lavori in prospettiva e che ci veda competitivi e vincenti nel futuro. Ringraziamo i protagonisti della lista FaraMerita per l’impegno e la generosità profusa in campagna elettorale. Ora a tutti loro chiediamo uno sforzo: quello di continuare a collaborare per avere un’opposizione più forte e coesa rispetto alle esperienze passate”. Un appello che, di fatto, i giovani di FaraMerita, con la lettera inviata ai vertici del Pd con la quale esprimono la volontà di essere parte del rinnovamento, hanno già accolto.

Ultimo aggiornamento: 14:51

