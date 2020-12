Pd, incontro nel circolo di Fara dopo il ko elettorale

RIETI - I vertici provinciali e regionali del Pd sbarcano a Fara Sabina. Come uomini sulla luna, il commissario Enzo Antonacci, il segretario regionale Bruno Astorre e quello provinciale Antonio Ventura, sbarcano su un satellite, il circolo farense, di cui sanno poco. La conferenza organizzata ieri è un unicum, mai registrato prima, dal 2011 a oggi. L’occasione è il commissariamento, che pure nelle sconfitte precedenti (il Pd perde dal 2011) non si era mai verificato.

«Il provvedimento non riguarda solo Fara Sabina – precisa Astorre –, ma anche altri sei circoli (Civita Castellana, Ariccia, Ponte Corvo, Ceccano, Terracina e Fondi). Non tutti quelli in cui si sono perse le elezioni sono stati commissariati: solo quelli in cui il Pd non è stato competitivo, come qui che non abbiamo eletto nessun rappresentante in consiglio, con l’iscritta Pd che ha preso 60 voti. Una tragedia. Questi provvedimenti vogliono fungere da avviso alle federazioni perché non facciano da spettatrici ma, se del caso, investano la federazione regionale per intervenire prima e non dopo».

Il commissario Enzo Antonacci, autodefinitosi “il notaio” del circolo farense fino al congresso che non ci sarà prima di aprile 2021, ripete come un mantra che il «Pd deve essere inclusivo». Astorre lo aiuta aggiungendo «verso le nuove energie». Anche se Antonacci e Ventura si lasciano sfuggire il debole per il "vecchio". Ad esempio, quando il segretario provinciale sostiene che «non do mai il significato letterario al termine rinnovamento, ma trovo interessante l’integrazione tra l’esperienza e la spinta ulteriore che possa arrivare da persone nuove».

O anche quando Antonacci prova ad arginare la forza innovativa di Fara democratica, corposo gruppo nato dall’esperienza di FaraMerita, avvertendo che «l’importante è che non si costituiscano in correnti». «Auspichiamo che sia un affluente importante del partito» prova a riaggiustare il tiro Astorre, fino a spingersi verso un’ecumenica citazione della morale di tutta la storia dei Promessi Sposi, quando afferma che «non si può tracciare mai una linea netta per la quale le ragioni stanno tutte da una parte e i torti tutti dall’altra».

Tuttavia quando esce il curioso caso del tesseramento di Gabriella Raulli, ex dirigente del Pd uscita dal partito per candidarsi con Il Ponte di cui è oggi attivista, la tensione in sala esplode e l’ex segretario Agneni non cela sconcerto e disappunto. «La signora era già iscritta al partito ed ha ritirato la tessera – tampona Antonacci -. L’adesione al movimento politico il Ponte non è in contrapposizione con il Pd. Dagli atti che ho, non ci sono pronunciamenti dal comitato di garanzia che decide chi deve essere cancellato dall’anagrafe degli iscritti».

«Statutariamente chi era iscritta al partito e si è candidata in un’altra lista non si può (ri)iscrivere al partito – aggiunge Astorre -, però essendoci il commissariamento si riparte un po’ da zero, anche perché Il Ponte è un movimento politico e non un partito».

A fine conferenza, la delusione per come è andato l'incontro, specie fra le nuove leve è palpabile. Il volto crucciato dei più è quello di chi ha già capito che la rivoluzione non è mai cosa semplice.

