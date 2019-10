RIETI - E venne il giorno di Luigi Pavarese. Il neo direttore generale del Rieti poco prima di mezzogiorno è piombato al Gudini, accolto dall'attuale diggì Di Santo e il broker Cristiano Leonardi, "regista" della trattativa di compravendita del club.



Insieme a lui Scibilia, uno dei soci del consorzio imprenditoriale campano che ha rilevato la totalità del Rieti dalle mani di Curci. Allenamento interrotto e squadra e staff nello spogliatoio per un primo briefing, utile principalmente per allentare la tensione delle ultime ore e per avere rassicurazioni sia sotto il piano economico, che organizzativo.

IL COMUNICATO DEL CLUB

La società F.C. Rieti rende noto che la proprietà del club è passata ufficialmente dal dott. Riccardo Curci ad un nuovo gruppo di imprenditori, i cui nomi saranno resi noti nei prossimi giorni e che, al momento, sono rappresentati dalla società " ITAL DIESEL srl" che mantiene il controllo delle intere quote societarie.

La nuova proprietà, consapevole del delicato impegno di cui si è fatta carico, tranquillizza tutte le varie componenti federali, l'intera città e, soprattutto, i propri tesserati che il nuovo gruppo dirigente ha risorse economiche solide per garantire una programmazione futura, seria, credibile e particolarmente oculata, nel totale e rigoroso rispetto delle rigide norme federali.

Nei prossimi giorni sarà indetta una conferenza stampa dove saranno rese pubbliche le figure dirigenziali, con rispettivi ruoli e competenze che rappresenteranno la società, ed immediatamente dopo chiederanno di essere ricevute dal primo cittadino della città di Rieti, dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli e dal presidente dall'associazione italiana calciatori.

Infine, dopo aver appreso da varie testate giornalistiche che era a rischio la trasferta di domenica prossima a Lentini, contro la Sicula Leonzio, garantisce che la squadra sarà regolarmente in campo.

In chiusura la nuova proprietà ritiene doveroso far pervenire al dott. Riccardo Curci i più sinceri ringraziamenti per i notevoli sacrifici sostenuti sul piano personale in tutte le annate sportive, nelle quali ha gestito in prima persona il calcio nella città di Rieti.

