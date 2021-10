Passo Corese pareggia 1-1 con lo Zena Montecelio ma resta in vetta. Benigni: «Nessuno si è risparmiato»

Domenica 24 Ottobre 2021, 15:10 - Ultimo aggiornamento: 15:15

RIETI - Rallenta la sua corsa il Passo Corese: termina 1-1 al Leprignano contro lo Zena Montecelio. I coresini rimangono in vetta a dieci punti, questa volta affiancati dallo Sporting Montesacro e dall’altra sabina del Poggio Mirteto. Succede tutto nella prima frazione.

La gara

Partita molto aperta da parte delle due formazioni in campo sin dai primi minuti. Le squadre non si risparmiano con continui capovolgimenti di fronte. Si inizia con un tiro di Proietti che impegna il portiere ospite e subito dopo una conclusione di Palma che finisce di poco a lato. Sugli sviluppi di un corner Italiano mette dentro le sue qualità e in rovesciata colpisce la traversa. Lo Zena non si difende ed attacca a viso aperto ma è il Passo Corese ad avere la meglio: intorno al 30’ arriva il vantaggio con Mariano Proietti su assist di Mocerino. Il tempo di battere che arriva subito il pareggio dello Zena, un cross sporcato arriva sul secondo palo per Decenzo che mette dentro il gol del pareggio. Proteste del Passo Corese sul finire de primo tempo per un contatto in area su Italiano. Nella ripresa le squadre continuano a giocare a viso aperto, entrambe potrebbero fare il secondo gol ma nessuna ci riesce. Due conclusioni di Palma vengono salvate sulla linea.

Il tecnico Fabrizio Benigni

«Partita molto bella, giocata a viso aperto da parte di entrambe le squadre. Poteva terminare con la vittoria di una delle due ma nel pareggio nessuno si è risparmiato».