Passo Corese, Vandali al palazzetto dello sport. Schiuma degli estintori vuotata sul parquet

RIETI - Vandali fanno irruzione nel palazzetto dello sport di Passo Corese e lo danneggiano vuotando gli estintori per riversarne la schiuma sul parquet e sugli spalti. Un atto vandalico grave che oltre a procurare danni alla struttura l’ha resa, di fatto, impraticabile. A denunciare l’increscioso episodio, scoperto nel tardo pomeriggio di martedì 16 novembre, è stata l’assessore allo Sport del Comune di Fara Sabina, Cristina Di Felice con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“Quanto accaduto al Palazzetto dello Sport di Passo Corese è gravissimo – scrive l’assessore - Qualcuno si è divertito a danneggiare la struttura, arrecando un danno enorme a tutti. La Provincia, proprietaria del Palazzetto, domani procederà a sporgere denuncia contro ignoti, e provvederà anche alla pulizia della struttura. Resta una grande rabbia e una profonda amarezza perché nonostante il grande lavoro fatto per ridare vita al Palazzetto e permettere allo Sport di andare avanti, c’è chi gioca in modo vigliacco a distruggere tutto. Spero che in un sussulto di onestà chi ha fatto questo si faccia avanti, io sono a disposizione: sarebbe un gesto di maturità assumersi le proprie responsabilità e cercare di rimediare in qualche modo”.