Passo Corese pareggia 1-1 col Settebagni ma conserva la vetta. Manna: «Comunque soddisfatti»

RIETI - Il Passo Corese rimane imbattuto dopo la VI giornata di Promozione: al Leprignano termina 1-1 contro il Settebagni. Ora è solo in vetta al girone B dopo i passi falsi di Poggio Mirteto e Sporting Montesacro.

La gara

Il Passo Corese scende in campo con una rosa ristretta: assenti Scancella, Mechelli, Ubertini, Proietti, Bernardi e Scancella. Barbetti non al top della forma resiste solo per 40’. Non partecipa alla gara anche il tecnico Fabrizio Benigni, in ospedale (insieme alla sua compagna Stefania): alle 17 è diventato papà di Giorgia.

Match equilibrato nel corso dei 90’, leggermente meglio i coresini che tengono il campo. Termina 0-0 la prima frisone di gioco. Il risultato si sblocca nella ripresa: al 10’ Palma di testa su azione riesce a battere l’estremo difensore del Settebagni. Sullo scadere della gara arriva il pareggio dei gli ospiti: Muscuso al 42’ su mischia in area trova il gol che toglie i tanto sperati tre punti al Passo Corese.

Il vice allenatore

«Malgrado tutte le assenze, compresa quelle di mister Benigni ci siamo comportati molto bene - dice Franco Manna, tecnico in seconda dei coresini - Siamo sicuramente amareggiati per il risultato scaturito nei minuti finali, ci dispiace ma per come è arrivata siamo soddisfatti. Avanti alla prossima. Un augurio speciale da tutta la famiglia coresina al mister».