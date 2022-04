Passo Corese, terzo ko di fila per la capolista: vince la Romulea 1-2. Benigni: «Ci siamo fatti due gol da soli»

RIETI - Il Passo Corese incassa la terza sconfitta consecutiva: al Leprignano termina 2-1 in favore della Romulea. Passano in vantaggio i coresini poi la rimonta degli ospiti anche frutto di un autogol e di un errore difensivo. La coresina rimane in vetta del girone B di Promozione ma le certezze cominciano a mancare. Ora la sosta per ricaricare le energie fisiche e mentali.

La gara

La dura partita nella precedente uscita lascia qualche giocatore in infermeria: fuori Somma e Proietti. Va in panchina stringendo i denti Ubertini.

Passo Corese che parte molto forte. Nei primi 20’ la Romulea non passa mai la metà campo e al culmine di questo forcing arriva il vantaggio: Mocerino viene steso in area da un difensore avversario. Dal dischetto va Barbetti che sigla l’1-0. Coresina che continua il pressing e Romulea che resiste ai continui attacchi dei bianconeri. Vanno vicini al gol Mocerino e Palma. Negli ultimi minuti di primi tempo clamoroso autogol dei padroni di casa: Mechelli di testa cerca di appoggiarla al suo estremo difensore ma sbaglia traiettoria e la sfera si insacca sotto la traversa. È 1-1.

Nella ripresa il Passo Corese parte come terminata la prima frazione ma ancora un errore individuale costa caro ai coresini e gli ospiti fanno 2-1. Coresina che per dieci minuti viene scossa da questo risultato. Nei minuti finali vibranti proteste per un fallo su Italiano in area di rigore, ma per il direttore di gara non c’è nulla. Sempre Italiano ci prova nel finale, ma pecca nella mira.

Le dichiarazioni

Il tecnico dei bianconeri Fabrizio Benigni: «Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, abbiamo fatto una grandissima partita. Avevamo fuori ragazzi importanti ed altri che hanno stretto i denti per essere presenti. Purtroppo ci siamo fatti due gol da soli. È un grosso rammarico. Una nota sull’arbitraggio, anche il secondo rigore era netto».