Passo Corese non esce dal tunnel: vince Tor Lupara 3-1. Gerini: «Disattenzioni fatali»

RIETI - Il Passo Corese cade in casa del Tor Lupara: termina 3-1. Brutto ko per i sabini in una gara che poteva essere sicuramente gestita meglio. Il 3-1 è arrivato già nel corso del primo tempo. Situazione sempre più difficile per i bianconeri.

La gara

Match che si apre con un minuto di raccoglimento in ricordo mister Roberto Gentile e i ragazzi, nonché giocatori del Tor Lupara, Alessio Guerrieri e Valerio di Paolo e per i loro amici che hanno perso la vita due giorni fa in un incidente stradale.

I padroni di casa, come successo con l’Amatrice, vanno in gol nei primi minuti del match sempre con Cirillo che al 1’ su rovesciata mette a segno un gol da applausi. Passo Corese subito ad inseguire. Al 7’ rispondono gli ospiti: Mocerino fa tutto solo, risponde a tono mettendo la sfera sotto al sette. I primi dieci minuti del primo tempo portano ben tre reti: al 9’ sugli sviluppi di una punizione è ancora Cirillo a mette la sua firma. Il bomber dei padroni di casa fa due reti in poco meno di nove minuti. I bianconeri sono di nuovo sotto. Qualche occasione per gli ospiti sui calci da fermo. Da registrare una traversa su schema ma il gol del pari tarda ad arrivare. I padroni di casa sfruttano le disattenzioni degli ospiti e al 41’ Evangelista fa 3-1 sugli sviluppi di un corner.

Poche le azioni degne di nota del corso della ripresa: più accasioni per il Passo Corese con Amendola, Pecchi e Terracina che però non concretizzano.

Le dichiarazioni del tecnico Claudio Gerini

«I ragazzi ci sono, siamo vivi. Abbiamo peccato su delle disattenzioni e loro sono stati bravi a capitalizzarle. Ho visto che i ragazzi hanno messo a frutto quanto proviamo in allenamento come lo schema su punizione, sono propositivi. Giocano palla da dietro, insomma ad eccezione del risultato sono soddisfatto. Noi non molliamo, l'obiettivo ad oggi è raggiungere la penultima posizione e faremo di tutto».