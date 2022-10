Passo Corese cede al Settebagni 2-1. Due bianconeri espulsi nel finale. Vecchiotti: «Regalato un tempo»

RIETI - Prima sconfitta per il Passo Corese: sul campo del Settebagni termina 2-1. Due espulsioni nei minuti finali per i sabini hanno condizionato parzialmente la gara. Dopo il successo nella prima uscita, arriva il primo ko.

La gara

Sabini che non partono nel migliore dei modi, 15’ da dimenticare. Vanno sotto per 2-0 nel primo quarto d’ora, il secondo gol su calcio di rigore. Dopo il raddoppio dei padroni di casa, i bianconeri si mettono meglio tatticamente e rimettono la gara sui giusti binari. Dopo quattro incursioni nell’area avversaria, alla quinta gli ospiti si procurano un calcio di rigore segnato da De Paola che porta i suoi a riposo su un risultato apertissimo.

Nella ripresa il Passo Corese colleziona almeno due palle gol: l’estremo difensore di casa si oppone con buonissime parate. A 15’ dal termine viene espulso Parrella per un fallo sulla mediana. In dieci contro undici ha la meglio il Settebagni che spinge forte alzando il baricentro. Dopo il danno anche la beffa: a pochi minuti dal termine per un fallo da ultimo uomo viene espulso anche Salvatori, under del 2004, lasciando il Passo Corese in nove.

Le dichiarazioni del tecnico Pietro Vecchiotti

«Mi ero raccomandato di stare molto attenti nei primi minuti, anche la passata domenica abbiamo regalato un tempo, non ce lo possiamo permettere. Domenica è andata bene, oggi è andata male. Peccato perché fino a quindici dal termine eravamo in partita. Il pareggio in quel momento era giusto poi ci siamo complicati la partita, dobbiamo migliorare su queste situazioni».