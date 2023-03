Passo Corese nulla può contro Sant'Angelo (0-3) mette in vetrina i giovani. Gerini: «Pagate anche le tante assenze»

RIETI - Troppo Sant’Angelo Romano per questo Passo Corese: al Di Tommaso termina 0-3. I romani proseguono la corsa verso il secondo posto. Sabini che non riescono a reggere l’urto della corazzata. Sono 11 i punti e l’ultimo posto del girone.

La gara

Passo Corese che scende in campo con tante assenze e al termine della gara sono sei gli under in campo. Dal primo minuto fra i pali Tranquilli, under del 2006. Nei 15’ minuti finali entra anche Rinalduzzi, altro ragazzo del 2006. Sabini con una squadra di giovani in campo.

Succede tutto nella prima frazione di gioco. A trenta secondi al calcio d’inizio il primo gol del Sant’Angelo Romano. Il Passo Corese continua a fare la sua gara e dopo qualche minuto Manna dal limite prende l’incrocio dei pali. Partita che prosegue in equilibrio ma intorno alla metà della prima frazione arriva il raddoppio del Sant’Angelo Romano sempre su cross. I sabini non si arrendono e poco dopo Loreti raccoglie un cross, di testa conclude in porta ma il gol viene salvato sulla linea da un difensore avversario. Sul finire di primo tempo il Passo Corese colpisce un’altra traversa poi lo 0-3 del Sant’Angelo Romano. Nella ripresa i romani tengono il risultato, poche azioni degne di nota.

Le dichiarazioni del tecnico Claudio Gerini

«Siamo arrivati alla gara con tante assenze ma sono soddisfatto dei giovani che sono entrati in campo. Al termine della partita erano sei gli under fra gli 11 di cui due 2006. Sicuramente è una soddisfazione per me, per loro e per la società. Il Sant’Angelo ha meritato la vittoria ma noi abbiamo fatto la nostra gara».