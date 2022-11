Passo Corese sconfitto 3-1 dal Real San Basilio. Vecchiotti: «Troppe disattenzioni»

RIETI - Il Passo Corese va ko in casa del Real San Basilio: padroni del rettangolo di gioco vittoriosi 3-1. Bianconeri in campo con tanti assenti reggono fino al metà della ripresa. Seconda sconfitta consecutiva e situazione di classifica che si fa pesante.

La gara

Passo Corese che scende in campo con ampie defezioni, si posiziona dietro la linea della palla ma subisce il primo gol al 7’: il San Basilio passa in vantaggio dagli undici metri. Nel finire di primo tempo De Paola conclude in porta ma trova una grande parata dell’estremo difensore del San Basilio.

Nella ripresa è sempre De Paola il protagonista: al 7’ ruba un pallone al limite e imbuca in rete. È 1-1. Un disattenzione su una punizione battuta velocemente porta il raddoppio dei romani e nel finale il Passo Corese subisce il tris.

Le dichiarazioni del tecnico Pietro Vecchiotti

«Sapevamo che dovevamo fare una partita di sacrificio e l’abbiamo fatta. Stiamo pagando troppe disattenzioni».