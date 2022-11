Passo Corese entra molle in campo, Riano corsaro 2-0. Vecchiotti: «Non abbiamo giocato, c'è da lavorare»

RIETI - Il Passo Corese non riesce a dare continuità ai risultati: fra le mura amiche passano gli ospiti del Riano 0-2. Classifica che inizia a farsi sentire, il Riano vince la sua prima partita stagionale scavalcando i sabini. Non soddisfatto mister Vecchiotti.

La gara

Si sviluppa tutto nei primi secondi del primo tempo. Dopo 50 secondi il Riano passa 0-1 su punizione. Due giri di lancette e arriva il raddoppio su una uscita sbagliata dell’estremo difensore di casa. Nel primo tempo i bianconeri cercano di recuperare la gara senza riuscirci. Nella ripresa trovano difficoltà anche a superare la mediana.

Le dichiarazioni di mister Pietro Vecchiotti

«Squadra che non è scesa in campo, ci siamo coccolati sulla prestazione svolta domenica con la Bf Sport. Oggi non abbiamo giocato, c’è da lavorare. Risultato giusto, abbiamo giocato male. Giochiamo bene contro una grande squadra poi ci deconcentriamo in partite che ci possiamo fare nostre più tranquillamente. Così è dura».