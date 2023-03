Il Passo Corese blocca sull'1-1 il Real San Basilio. Gerini: «Grande prestazione»

RIETI - Al Di Tommaso, il Passo Corese si veste da grande e ferma il Real San Basilio sull’1-1. Bianconeri che raccolgono meno di quanto si è visto. Ancora un gol su calcio da fermo, ancora una rete nei primi minuti. Il secondo tempo è tutto sabino ma il punto rimane amaro per entrambe le formazioni.

La gara

A 10’ dal fischio d’inizio arriva il vantaggio degli ospiti: su corner la palla arriva in area e dopo un batti e ribatti è 1-0. Il gol non mette in difficoltà i sabini che alzano il baricentro andando vicino al gol più volte ma il risultato rimane invariato.

Nella ripresa i padroni di casa tengono il pallino del gioco. Le conclusioni di Melilli e Tiberi trovano ottime risposte dell’estremo difensore ospite. Il gol è nell’aria e al 40’ arriva il meritato pari del Passo Corese: Manna lancia per Loreti che aggancia e mette la sfera nell’angolo più lontano.

Le dichiarazioni del tecnico Claudio Gerini

“Grande prestazione da parte dei ragazzi dove abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Siamo contenti anche se un po’ amareggiati. Continuiamo così”.