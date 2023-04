Passo Corese infila il tris: Nomentum battuto 3-1. Paura per Pangallozzi, trasportato al de Lellis

RIETI - Il Passo Corese vince ancora: Nomentum ko 3-1. Al Di Tommaso passano i bianconeri contro l’ex mister Benigni. I reatini, ora più vicini ai playout, stanno dando il massimo in questo finale di stagione. Paura nel finale con Pangallozzi per il Nomentum trasportato al De Lellis.

La gara

Il Passo Corese scende in campo con personalità e agonismo, voglioso di strappare i tre punti. Nomentum sottotono dopo il recupero infrasettimanale con il Poggio Mirteto.

I padroni di casa passano in vantaggio con Terracina: il difensore centrale raccoglie una spizzata sugli sviluppi di un corner e di testa sigla il gol del vantaggio bianconero. Termina così la prima frazione, nessun’ altra azione degna di nota.

Nella ripresa è ancora il Passo Corese ad andare in avanti con Mocerino che prima salta un uomo poi conclude sotto la traversa per il gol che vale il 2-0. La partita sembra terminare con il doppio vantaggio dei bianconeri ma al 42’ riemerge il Nomentum con Pangallozzi che vince un contrasto e la palla finisce in rete.

Il giocatore però sul contrasto cade a terra, non appoggia le braccia e cade con il volto sulla terra del Di Tommaso. Cadendo si spacca il sopracciglio e perde i sensi per qualche istante. Vengono chiamati e il giocatore riprendere conoscenza. Poco dopo l’ambulanza arriva al Di Tommaso che trasporta Pangallozzi al de Lellis per i punti e gli opportuni controlli.

Il match prosegue dopo circa 15’. I restanti tre minuti sono sempre del Passo Corese che con Mocerino sigla il gol del 3-1.

Le dichiarazioni del tecnico Claudio Gerini

«È stata una partita maschia con un giusto livello di agonismo. Stiamo raccogliendo i frutti di un duro lavoro e i ragazzi credono nei loro mezzi. Noi ci crederemo fino alla fine. Dispiace per Pangallozzi, spero ora stia bene, quando accadono queste cose il calcio passa in secondo piano».