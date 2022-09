Passo Corese, arrivano De Iannon e Sagnotti per rinforzare difesa e attacco

RIETI - Il Passo Corese è in continuo allestimento per disputare una stagione in ottica salvezza. Il ds Simonetti aggrega alla corte di mister Vecchiotti due innesti in grado di arricchire la rosa.

Il primo è il difensore classe 2001 Damiano De Ioannon. Il giovane è cresciuto nelle giovanili del Savio poi le esperienze in prima squadra con la Nuova Florida in serie D. Negli ultimi anni ha militato in Eccellenza con le maglie di Rocca di Papa, Ariccia e Atletico Vescovio dove ha disputato la passata stagione.

Il secondo è il centrocampista del 1996 Matteo Sagnotti. Innesto di livello per il club bianconero. Sagnotti ha disputato stagioni in D con le maglie di Città di Ciampino, Flaminia Civita Castellana e Trastevere. Ha esperienze in Eccellenza con il Colleferro, Cerveteri, Atletico Vescovio e Falaschelavinio. Nella sua ultima stagione ha disputato il campionato di Eccellenza con la Vigor Perconti.