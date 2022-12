Passo Corese non esce dal tunnell: passa il Grifone 0-4. Bonaventura: «Risultato immeritato»

RIETI - Il Passo Corese va ko in una gara troppo importante: al Di Tommaso il Grifone Gialloverde vince 0-4. La sconfitta fa scivolare i bianconeri da soli all’ultimo posto del girone B. Ora il mercato e il nuovo tecnico, che verrà svelato intorno alla giornata martedì, dovranno risollevare una posizione sempre più pericolosa.

La gara

Parte male il Passo Corese che dopo pochi minuti subisce il vantaggio degli ospiti su rigore. Il gol subito non scoraggia i bianconeri che continuano a fare la loro partita per 30’ dove possono trovare sia il gol del pareggio che del possibile sorpasso ma non arriva e sul finire di primo tempo dopo una punizione a favore dei sabini, ripartono i romani che fanno 0-2 su ripartenza.

Nella ripresa i ritmi si abbassano e prima arriva lo 0-3 su un errore dell’estremo difensore bianconero e lo 0-4 ancora su contropiede.

Le dichiarazioni di Giordano Bonaventura, allenatore U 19 che guiderà la squadra in attesa del sostituto dell’esonerato Pietro Vecchiotti

«Peccato perché abbiamo giocato un buonissimo primo tempo dove potevamo pareggiare la gara e passare addirittura in vantaggio. Il risultato è pesante ma non meritato. Vorrei ringraziare la società e e i ragazzi perché si sono messi subito a mia disposizione».