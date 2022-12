Passo Corese, il tecnico non c'è, arrivano un centrocampista e un attaccante per raddrizzare la stagione

RIETI - Il Passo Corese tenta di invertire la rotta e in attesa del nuovo tecnico, il ds Paolo Simonetti mette a segno due colpi importanti per la categoria.

Il centrocampista classe 1994 Enrique Boschi. Il ragazzo è un ex Passo Corese, la stagione prima del salto in Promozione (2016/17) ha vestito la maglia bianconera in Prima categoria. Da quattro anni così come nell’attuale stagione è partito con la maglia della Polisportiva De Rossi (Promozione girone D) prima di andare in prestito per esigenze familiari al Colle Salario (Prima categoria). Enrique torna in Promozione con la maglia del Passo Corese.

Il secondo è l’attaccante classe 2002 Ciro Mocerino. Il giovane ha già vestito la maglia del Passo Corese nella passata stagione. Tra le esperienze fra i grandi anche quella al Fiano Romano prima di indossare la casacca dei sabini nella precedente stagione. L’attuale stagione è partita in Prima all’Accademia calcio Sabina. Ciro era un fedelissimo di mister Benigni, ora torna al Passo Corese per un futuro tutto da scrivere.