Passo Corese cambia ancora tecnico: via Fioravanti arriva Claudio Gerini, ex U15 Fc Rieti e Fiano in Eccellenza

RIETI - Nuovo cambio alla guida tecnica del Passo Corese: esonerato Marcello Fioravanti, ecco Claudio Gerini.

Secondo esonero dopo quello arrivato ad inizio dicembre quando alla guida tecnica c’era mister Pietro Vecchiotti che aveva totalizzato quattro punti, gli unici poi dei sabini nell’attuale stagione. Il 15 gennaio l’arrivo di mister Marcello Fioravanti che con i bianconeri ha disputato poco meno di un mese e solo tre gare: Amatrice, Cantalice e Sporting Montesacro. Tre sconfitte, tutte e tre terminate 3-0. Le compagini affrontate però hanno costruito in estate una rosa di alto livello.

Così dopo la sosta natalizia e dopo il ko arrivato contro lo Sporting Montesacro nell’ultima uscita arriva la doccia fredda, la società esonera mister Marcello Fioravanti e affida la gestione della squadra a Claudio Gerini che ha già diretto il primo allenamento settimanale, ieri sera al Di Tommaso.

Gerini arriva dal Fiano Romano (Eccellenza) dopo l’esonero arrivato il 7 novembre che ha poi visto l’ingresso dell’ex Bf Sport, mister Fabio Gentili. Quattro i punti raccolti da mister Gerini in nove gare in Eccellenza. Gerini tre anni fa ha allenato l’under 15 del Rieti per poi fare il secondo di Roberto Beni in serie C per un breve periodo. Prima di passare in prima squadra del Fiano, Gerini allenava l’under 19 del medesimo club.