© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Passo Corese rinconferma Fabrizio Benigni alla guida tecnica dela squadra di Promozione. Ieri sera il post sulla pagina facebook della società bianconera: «La S.S. Passo Corese è felice di annunciare di aver trovato l'accordo con mister Benigni che anche per la prossima stagione siederà sulla panchina bianconera».Dopo aver portato il club coresino in Promozione e dopo aver raggiunto l’obiettivo salvezza nella stagione appena conclusa è arrivata la fumata bianca. «Dopo la fine del campionato sia io che la società ci siamo presi un periodo di riposo e di riflessione - dichiara Benigni a Il Messaggero - in quanto la stagione trascorsa è stata lunga e molto dura. La scorsa settimana ho avuto alcuni incontri con la società alla fine dei quali abbiamo deciso di comune accordo di proseguire il nostro rapporto. Il legame con tutti i quadri societari va oltre un semplice rapporto calcistico e una volta appurata la volontà di andare avanti insieme, non è stato difficile affrontare gli argomenti sul quale porre le basi per la prossima stagione».«I progetti della società sono quelli di provare a migliorare e alzare l’asticella - prosegue il tecnico - Sicuramente veniamo da una stagione positiva ma proprio da qui dobbiamo ripartire cercando di fare esperienza di alcuni errori commessi per non ripeterli. Inoltre, in queste settimane post campionato ho potuto vedere, grazie alla sopportazione delle mia compagna (ride, ndr) moltissime partite di svariate categorie, da quelle superiori alle giovanili, per curiosità personale ma anche per osservare nuovi giovani. Nei prossimi giorni, con la società, inizieremo a mettere insieme tutti i tasselli del puzzle per allestire una squadra competitiva».