Passo Corese, l'ultimo test finisce 0-0. Vecchiotti: «Impiegati tanti giovani, sono soddisfatto»

RIETI - Concluso l’ultimo test amichevole del Passo Corese: al Di Tommasso termina 0-0 contro il Civitella (Prima categoria). Due tempi da 35’ quelli che hanno contraddistinto la gara dei sabini. Domenica sempre al Di Tommaso il match contro il Tor Lupara.

Buon test per valutare la condizione atletica dei bianconeri e la parte tattica improntata da mister Vecchiotti, tanti i giovani inseriti

Il tecnico Pietro Vecchiotti

«Abbiamo svolto due tempi da 35’ per andare incontro alle esigenze dei nostri avversari. Noi abbiamo provato ad inserire tanti giovani e sono molto soddisfatto di come sono scesi in campo. Termina oggi il ciclo di amichevoli precampionato, non ne abbiamo fatte molte ma le gare di Coppa per noi sono stati dei buoni test in vista del campionato che inizierà tra una settimana. Sono molto contento, ora testa alla prima gara ufficiale».