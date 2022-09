Passo Corese, ancora una sconfitta prima della Coppa: col Grifone Roma 8 va ko 2-0

RIETI - Il Passo Corese alza il livello delle amichevoli ma chiude con una sconfitta la preparazione prima della Coppa: sul campo del Grifone Roma 8 (Promozione) termina 2-0. Nella gara giocata ieri mattina, i bianconeri subiscono un gol per tempo ma il tecnico si dice comunque soddisfatto.

Ora il match di Coppa, domenica 18 settembre i coresini scenderanno in campo per l’andata del primo turno del torneo. Il 25 il match di ritorno. Prevista un'amichevole il 21 settembre in casa del Monterotondo 1935 (Prima categoria).

Il tecnico dei coresini Pietro Vecchiotti

«Sono molto soddisfatto. Veniamo da un rinnovamento di tutta la squadra ma i ragazzi si sono mossi molto bene. Volevo dei passi avanti rispetto alla partita contro la juniores del Fiano Romano e ci sono stati, sono contento ho visto spunti positivi. Adesso ci prepariamo per la gara di Coppa. Cercheremo di lavorare al meglio durante la settimana».