Passo Corese, prima uscita stagionale con sconditta: 3-1 con la Juniores del Fiano. Vecchiotti: «Avanti a piccoli passi»

RIETI - Il Passo Corese esce sconfitto dalla sua prima uscita stagionale: sul campo della Juniores del Fiano Romano termina 3-1. Al netto degli allenamenti, i coresini hanno disputato appena una settimana di preparazione con una rosa completamente nuova. In gol Andrea Zingaretti, attaccante classe 2000 ex Fiano Romano.

I bianconeri proseguono nei test tornando in campo domenica alle 11 in trasferta col Grifone Roma 8 (Promozione).

Le prime parole del tecnico Pietro Vecchiotti

«Dopo la prima settimana di preparazione è andata come immaginavo. Abbiamo provato molti ragazzi, siamo in una fase di costruzione e dobbiamo crescere tanto ma lo sapevo. Andremo avanti a piccoli passi. Ai ragazzi ho chiesto di dare tutto e di essere posizionati bene in campo, c’è da migliorare ma sono tranquillo».