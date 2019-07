Ultimo aggiornamento: 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Colpo Passo Corese: sul fronte giocatori è arrivata la firma di Alessandro Barbarella, come riporta la pagina Facebook del club sabino. Classe ’93, Barbarella è cresciuto nel Futbolclub, ha militato poi nel Real Monterotondo Scalo (Eccellenza), Ottavia (Promozione) e lo scorso anno alla Vigor Perconti (Eccellenza). Centravanti di esperienza per la formazione bianconera che ora si affida a lui per mettere a segno quei gol mancati nella scorsa stagione.Novità anche sui giocatori in partenza. «Abbiamo salutato Terracina, Giovannangelo, Pomposelli e Gerli», afferma l’allenatore bianconero Fabrizio Benigni. I tempi stringono, quando è in programma l’inizio della preparazione? «Inizieremo il ritiro il 5 agosto ma sul mercato c’è ancora molto da lavorare, nei prossimi giorni ci saranno altre novità».Dopo i primi colpi di mercato, il Passo Corese forma lo staff tecnico che accompagnerà la squadra di mister Fabrizio Benigni durante la prossima stagione ormai in vista. Il club coresino annuncia attraverso la propria pagina facebook i ruoli tecnici: Angelo Maria Tarsia sarà il preparatore dei portieri presente anche nella passata stagione, Mirco Sestili è stato confermato come preparatore atletico mentre la new entry è Claudio Tommasetti, il nuovo allenatore in seconda.