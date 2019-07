© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese si tuffa nel mercato estivo con conferme e nuovi arrivi sia sul fronte giocatori sia sul piano dirigenziale.Tra le conferme annunciate dalla società prende posto anche il classe ’99 Mattia Varsalona. Tassello importante del club bianconero, difensore protagonista di un’ottima stagione in maglia bianconera. Terzino destro ma anche difensore centrale, scelto sia nella difesa a tre che a quattro. Insomma, un jolly della retroguardia.Il primo acquisto per la Coresina ha il nome di Giordano Gobbi, estremo difensore classe 2000 scuola Settebagni, proveniente dalla Maglianese, che andrà a comporre insieme a Mattia Somma e Alessio Vittori il tris di portieri a disposizione del mister Fabrizio Benigni.Sul piano dirigenziale il Passo Corese annuncia con un post Facebook i saluti del direttore tecnico Sabino Fioravanti: «Troppo forte la voglia di allenare per il nostro ex direttore tecnico che tornerà in panchina ma che ha voluto ringraziare tutto l'ambiente bianconero».