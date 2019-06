© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo corese riparte da mister Fabrizio Benigni. Dopo la sua riconferma e i saluti di fine stagione (ieri sera la cena), la società coresina a breve metterà insieme i pezzi di un puzzle che permetta ai bianconeri di puntare in alto. Questo è ciò che vuole il tecnico e in primis la società attraverso le parole del presidente Andrea Carratoni: «Abbiamo svolto la cena di fine stagione dove erano presenti calciatori, dirigenti e società. Abbiamo premiato i ragazzi per ciò che è stato fatto in stagione e al termine ci siamo salutati. Questo è quello che accade ogni anno, forse ci lasciamo per qualche giorno o per qualche mese e con altri per sempre ma sicuramente ci rincontreremo nell’ambito del calcio».«Sì, verso di lui nutriamo molta stima. La riconferma del mister ci ha reso felici: abbiamo apprezzato ciò che ha fatto Fabrizio nelle due precedenti stagioni. Per me non è una novità visto che lo conosco da molto, mentre gli altri col tempo gli hanno dato molta fiducia. Ha fatto un lavoro molto importante, è una grande persona, merita di essere in queste categorie e forse anche superiori: è molto preparato e aggiornato».«No, non si è parlato di nulla riguardante la prossima stagione. Abbiamo fatto solo le nostre congratulazioni e infine i saluti. Ora aspettiamo le richieste di Fabrizio e noi, insieme al direttore sportivo Simone Fratini, cercheremo di accontentarlo. Vediamo di collimare le esigenze del mister con le nostre per formare una buona squadra».«Dal mio punto di vista dobbiamo alzare di un gradino quello che abbiamo fatto nella precedente stagione e questo si può fare anche grazie ad alcuni innesti. Credo servano tre pedine, una per ruolo, che ci permettano di fare quel salto di qualità che è mancato lo scorso anno».