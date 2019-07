SCARDOCCI

RIETI - Quinto posto per l'Under 19, nona posizione per l'Under 15 e partecipazione per entrambe alla Coppa Provincia di Rieti. Sono questi i risultati del settore giovanile agonistico del Passo Corese al termine di una buona stagione 2018/2019. Abbiamo intervistato Manolo Scardocci e Stefano De Angelis, tecnici rispettivamente dell'U19 e dell'U15, per tirare le somme dell'annata trascorsa e anche per parlare di eventuali progetti per il futuro.«La stagione appena conclusa è stata per me molto positiva. La squadra ha raggiunto dei risultati importanti non solo nel gioco, ma anche nella serietà dimostrata ad ogni allenamento. Un sentito ringraziamento al direttore tecnico Sabino Fioravanti e al presidente Fabrizio Vollera per avermi permesso di lavorare con ragazzi che hanno accresciuto la mia passione per il calcio. Peccato soprattutto per la sconfitta nella semifinale del Trofeo Ciccaglioni, in cui, pur avendo disputato un'ottima gara, la fortuna non è stata dalla nostra parte. In ogni caso, sono davvero grato alla società, ai giocatori e ai dirigenti per l’annata trascorsa insieme. Riguardo il mio futuro, considerati i numerosi impegni lavorativi, dovrò valutare bene come procedere. Presto saprò cosa fare».«In considerazione delle numerose difficoltà riscontrate fin dall'inizio, il bilancio complessivo dell'ultima stagione può definirsi molto più che dignitoso. In sintonia con la linea dettata dalla società, il lavoro svolto è stato orientato allo sviluppo e alla crescita dei nostri ragazzi, dedicando un'importanza marginale al risultato sportivo. Mentre la prima parte dell'annata si è rivelata abbastanza deludente, nella seconda la squadra è migliorata parecchio, offrendo prestazioni sicuramente positive. Ora siamo ancora nel mezzo di un percorso che ha l'obiettivo di formare calciatori e uomini e il prossimo anno continueremo a lavorare in questo modo con il massimo impegno».: Lorenzo Simei, Cristian Galante: Matteo Forti, Federico Caprioli, Matteo Marzicola, Emilio Ori (capitano), Fabian Owsiany, Nicholas Tempera, Matteo Simonetti, Daniele Ugolini: Francesco Maggi, Salvatore Orlandi, Luca Pierdonati, Giovanni Maiolino, Davide Russo, Keenan Trinos, Emiliano Marchesi: Kujtim Ademi, Davide Conticelli, Fabrizio De Angelis, Daniele Vizzari, Alessio Natoni, Alessandro Scarinci, Lorenzo Console: Matteo Farinelli, Francesco La Tella: Francesco Bianchilli, Dominic Chilelli, Jacopo Falsitta, Jacopo Festuccia, Niccolò Marino, Christian Quarta, Emanuele Scarinci, Emanuele Strazzieri: Mattia De Luca, Alessandro Latini, Alexander Lucentini, Fabio Quattrocchi, Daniele Ricci, Andrea Simonetti: Andrea De Angelis, Ergys Hastoci, Diego Ribaldi, Tommaso Selli