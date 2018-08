di Andrea Giannini

RIETI - Conclusi anche per il Passo Corese i test precampionato. Nella loro ultima uscita in casa del Duepigreco (Promozione girone A) i sabini non riescono a vincere: 2-1 il risultato finale che vede solamente la marcatura del solito Gino Ushe. Massima concentrazione quindi durante la settimana che porta alla nuova stagione al via fuori casa contro la Vis Subiaco (2 settembre).



IL COMMENTO

Fabrizio Benigni, tecnico Passo Corese

«Purtroppo ancora non siamo al completo e con la società stiamo cercando di colmare qualche lacuna. Nonostante ciò i ragazzi sono molto volenterosi e con tanta voglia di migliorare e far bene. L’esordio a Subiaco non sarà dei più semplici ma ci faremo trovare preparati».



LA ROSA

Portieri : Simone Santarelli (1988) da Spes Poggio Fidoni, Nelu Ion Pegza (98) da Fiano Romano.

Difensori : Cristian Mechelli (83) confermato, Michelangelo D’Alfonsi (99) c, Florin Mirt (95) c, Francesco Manna (95) c, Francesco Maggi (2000) c, Giacomo Spurio (98) da Selci, Leo Terracina (80) c, Leonardo Scandagliato (99) da Castelnuovese, Emilio Ori (99) c.

Centrocampisti : Alessandro Scarinci (2000) c, Andrea Samà (98) da Real Monterotondo Scalo, Daniel Caprioli (98) da Torrita Tiberina, Daniele Filippi (93) c, Fabrizio Giovannangelo (84) c, Lorenzo Di Girolamo (97) c, Francesco Giovanni Carnassale (2000) da Rieti, Matteo Marzicola (2000) da Riano, Matteo Melilli (99) da Rieti, Lorenzo Valletta (99) da Sant’Angelo Romano.

Attaccanti : Alessio De La Vallèe (95) da Nomentum, Francesco Donati (2000) da Flaminia Civitacastellana, Gino Ushe (93) da Vigor Perconti, Mirco Gerli (92) c, Stefano Imperatori (98) c.



LO STAFF TECNICO

Allenatore : Fabrizio Benigni

Allenatore in seconda : Roberto Proietti

Direttore area tecnica : Sabino Fioravanti

Preparatore atletico : Mirco Sestili

Preparatore portieri : Angelo Maria Tarsia

