RIETI - Avanti con i test precampionato per il Passo Corese che sfrutta al massimo per testare il livello dei suoi ragazzi e arrivare pronto all'avvio della Promozione. Poco più di una settimana poi la formazione di mister Fabrizio Benigni che affronterà la prima di campionato, domenica 2 settembre, fuori casa a Subiaco.



Riguardo le amichevoli nessuna vittoria nel triangolare tutto di Promozione svolto a Roma lo scorso, con Urbetevere e Polisportiva De Rossi, bensì un 1-0. I sabini avrebbero dovuto affrontare la Vis Subiaco, ma tutto rimandato è alla prima di campionato. Amichevole poi svolta contro il Poggio Nativo (Prima categoria) conclusasi con una vittoria per 3-2: in gol Della Vallè, Mechelli e Ushe.



«Sono contento del lavoro che stanno svolgendo i ragazzi - dice il tecnico Fabrizio Benigni - nel triangolare disputato a Roma ho visto massimo impegno da parte di tutti, compresi gli under che hanno giocato molto bene. Domenica ultimo test, poi saremo pronti».



Dunque per la formazione sabina ultimo test domani a Roma (Primavalle) contro il Duepigreco (Promozione, girone A), poi tutti ai blocchi di partenza.

