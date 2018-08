di Andrea Giannini

RIETI - Primi giorni di preparazione per il Passo Corese, pronto a tornare ad assaporare l’atmosfera del campionato di Promozione. Tanto entusiasmo intorno alla società che vorrà ben figurare, seppur da matricola, nella seconda serie regionale. La squadra del presidente Vollera, rinforzata dal diesse Fratini e guidata da mister Benigni ha iniziato lunedì 6 agosto il percorso di preparazione al prossimo campionato.



Tutto definito nei minimi dettagli, dalla rosa allo staff tecnico per poi passare alle amichevoli e a una preparazione piena di impegni. «Abbiamo iniziato nel migliore dei modi - afferma il tecnico Fabrizio Benigni - I ragazzi stanno dando tanto, c’è molta voglia di fare ma restiamo sempre con i piedi per terra. Veniamo da una Prima categoria e ci vorrà tempo per adeguarsi. La rosa è quasi al completo, manca solo qualche giocatore di ritorno dalle vacanze nei prossimi giorni. Vedremo se riusciremo a rinforzare la squadra ma per il momento non è fondamentale: siamo molti» .



Oltre all'amichevole di lusso contro il Rieti di domani, sabato 11 agosto, alle 17 al campo comunale "Giacomo Ramacogi" di Cantalice, il Passo Corese affronterà nella mattinata di martedì 14 intrasferta il Real Monterotondo Scalo che milita in Eccellenza, mentre domenica 19, sempre fuori casa, sfiderà la formazione della Polisportiva De Rossi, team romano di Prima categoria. Giovedì 23 (campo da definire) il test con la Vis Subiaco (Promozione), mentre per domenica 26 un ultimo match con avversario ancora da definire. Una preparazione quindi ricca di test per iniziare al meglio la nuova stagione: il debutto in campionato è fissato per il 2 settembre.

