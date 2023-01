Passo Corese nulla può contro lo Sporting Montesacro: 3-0. Fioravanti: «Imparare dagli errori»

RIETI - Il Passo Corese fa quello che può in casa dello Sporting Montesacro: passano i romani 3-0. Una sconfitta come da pronostico visti i valori in campo, ma i sabini hanno dato il massimo. La strada dei bianconeri rimane in salita, ma l’aspetto mentale non dev'essere trascurato.

La gara

Due errori individuali nel corso del primo tempo portano il doppio vantaggio dei bianconeri. Nella ripresa i sabini tentano di recuperare lo svantaggio ma nel finale su rigore il tris dei padroni di casa.

Le dichiarazioni del tecnico Marcello Fioravanti

“Giocare contro queste squadre è sempre bello, ti dà molti stimoli. In questo ultimo mese abbiamo incontrato squadre di categoria, molto attrezzate. C’è rammarico, ma siamo stati sempre in partita. Stiamo imparando dagli errori e vedo miglioramenti. Purtroppo non siamo mai al completo».