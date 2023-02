In Promozione, Passo Corese ancora sconfitto: il Riano vince 4-0

RIETI - Vede nero il Passo Corese: il Riano supera i sabini 4-0. Bianconeri ancorati all’ultima posizione del girone. Sfruttato male un match importante.

La gara. Assenze importanti in casa bianconera: non fanno parte del match Manfredi, Alessandro e Andrea Pecchi.

Il Passo Corese viene colpito già nei primi minuti su corner poi la partita prende un senso unico. Il Riano raddoppia nel corso del primo tempo e nella ripresa mette a segno le restanti due reti. Ospiti che non si vedono mai nell’area del Riano.

Le dichiarazioni del tecnico Claudio Gerini:

“Abbiamo giocato la peggior partita da quando io siedo sulla panchina del Passo Corese. Mi dispiace perché non siamo scesi in campo. Siamo venuti meno sotto l’aspetto mentale che fisico. Le assenze non devono essere un alibi. Dobbiamo rimanere calmi e ripartire dal secondo tempo svolto contro la Bf Sport”.