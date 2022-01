Sabato 22 Gennaio 2022, 00:10

RIETI - Nel polo della logistica di Passo Corese arriva il gruppo Eurospin. Si insedierà all’ingresso dell’area coresina, all’interno del capannone appena completato dalla società Techbau che opera nel campo dell’impiantistica industriale e delle costruzioni. Il magazzino si estende su una superficie coperta di oltre 60 mila metri quadri. Una parte è destinata alle attività a temperatura controllata, cosa che permetterà al gruppo Eurospin di realizzare una delle principali e più grandi sedi logistiche e produttive del centro e sud Italia.

L'iter. La richiesta di insediamento è stata inoltrata dalla Dea Capital Real Estate Sgr, insieme al fondo di investimenti Bentall Green-Oak a e alla società Techbau. Un tassello importante che si aggiunge a quelli già piazzati, come Amazon, Sda, Poste Italiane e Metro, che hanno contribuito a consolidare il polo coresino come area di riferimento nel centro Italia per il settore della logistica. La notizia di Eurospin arriva in concomitanza con la seduta di insediamento del Consorzio industriale del Lazio guidato da Francesco De Angelis.

«È certamente un segnale ben augurante per la partenza dell’operatività del Consorzio – commenta il neopresindente - e desidero esprimere il mio apprezzamento ai soci del territorio, per la lungimiranza nelle decisioni assunte e il lavoro svolto dagli uffici del Consorzio industriale nella costante assistenza fornita agli investitori in ogni momento dei delicati passaggi di chiusura dell’intesa con un così importante operatore, che porterà sviluppo all’intero territorio. I risultati sono sempre frutto di impegno e lavoro sinergico». «Determinante l’intuizione di puntare su un fondo di investimenti - sottolinea Angelo Giovanni Ientile, già commissario del Consorzio di Rieti e ora membro del Cda del nuovo - che si è dimostrato altamente performante ed ha dato ampie garanzie in termini di solidità finanziaria e di selezione di primari gruppi economici da insediare nel territorio. Ci auguriamo che si prosegua in questa direzione e non faremo mancare il contributo del Consorzio. Ci aspettiamo di incontrare al più presto i vertici del gruppo per ragionare sulle esigenze e sulle prospettive di sviluppo nell’area».

Il Comune di Fara Sabina. Soddisfazione anche da parte del Comune di Fara Sabina. «Siamo felici che un altro grande gruppo economico abbia scelto il nostro territorio per ampliare la propria rete di distribuzione - dicono il sindaco Roberta Cuneo e l’assessore alle Attività produttive Fabio Bertini -. Siamo certi che un così importante operatore porterà crescita e sviluppo all’intero territorio, anche in termini occupazionali. Ringraziamo i vertici del gruppo Eurospin Spa per aver deciso di investire a Fara Sabina e il Consorzio per il lavoro portato avanti e l’ottimo risultato ottenuto. La nostra amministrazione continuerà a lavorare affinché Fara diventi traino del rilancio e dello sviluppo di un intero territorio, per dare importanti prospettive di crescita alle giovani generazioni».