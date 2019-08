© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese fa sul serio e ingaggia il centrocampista Paltemio “Pepo” Barbetti. Colpo di assoluto spessore per la società coresina che dopo gli ultimi ingaggi punta ancora più in alto. Nato il 25 ottobre del 1989 è cresciuto nelle giovanile di Lodigiani (ex Cisco Roma) e Lazio prima di collezionare presenze con il Celano in serie C2. Ha indossato, per alcune stagioni, le casacche di tre squadre nella serie A maltese (Sliema Wander, Zebburg Rangers, Pembroke) che gli hanno permesso di giocare anche i turni preliminari di Europa League.«Come formazione, i primi due anni di Celano sono stati fondamentali. Ho avuto a che fare con un grande allenatore che si chiama Giacomo Modica che è stato il secondo di Zeman per una vita. Nel corso di quei anni facevo parte della nazionale giovanile e avevo Francesco Rocca come allenatore, anche lui molto preparato. Quei anni mi hanno fatto maturare molto, sia nel club che nella nazionale avevo due allenatori molto preparati e pignoli in tutto. L’esperienza più bella è stata invece la serie A maltese e gli anni dell’Europa League. Stadi sempre pieni, esperienze uniche. Nonostante avessi ancora un altro anno di contratto a Malta, sono tornato perché avevo aperto una attività insieme a mio fratello che tutt’ora seguiamo insieme. È stata una scelta di cuore e di vita».«Io sono di Capena. Questo connubio nasce questa estate quando per caso ho incontrato mister Fabrizio Benigni, un mio carissimo amico e abbiamo parlato della prossima stagione. Mi ero già riavvicinato a casa per motivi lavorativi perché giocare fuori stava diventando difficile avendo un'attività. Parlando con Fabrizio e col presidente Andrea Carratoni mi sono convinto sempre di più, inoltre già dalla preparazione ci alleneremo a Capena, forse anche durante la stagione e questo va a mio favore avendo il lavoro a pochi minuti. Ci sono stati una serie di fattori come il potermi allenare con continuità e lavorare con persone che conosco da anni, che mi hanno portato a scegliere il Passo Corese. Molto ha inciso Fabrizio, ho molta stima di lui».«Al momento non conosco la squadra e non posso parlare di obiettivi. Forse dopo venti giorni di preparazione saprò di più su questa nuova stagione. Al livello personale cercherò di fare il meglio».