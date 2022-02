Passo Corese ritrova il successo e allunga in vetta: Nomentum ko 1-0. Benigni: «Bravi»

RIETI - Il Passo Corese vince e allunga di nuovo sulle dirette concorrenti: al Leprignano termina 1-0 contro il Nomentum. La risolve Stefano Italiano su punizione. I tre punti valgono oro, i coresini vanno a +4 dal Fiano Romano che pareggia col Fidene.

La gara

Passo Corese che si presenta alla gara dopo il ko della precedente domenica contro il Fiano. Assenti alla gara ancora Barbetti e Scancella, stringono i denti e vanno in panchina Italiano, Palmarucci e Sinibaldi.

Partita condizionata dal forte vento. Passo Corese che parte forte, subito una occasione per Mocerino che salta l’avversario ma non trova lo specchio della porta. Altre occasioni per Palma e Proietti ma i tiri si spengono debolmente tra le braccia del portiere. Nessuna azione degna di nota per gli ospiti.

Coresina che scende più aggressiva nella ripresa, il forte vento è anche a suo favore. Prima Palma non sfrutta una buona occasione poi entra Stefano Italiano che cambia la partita: il bomber bianconero su punizione prima colpisce il palo poi su ribattuta Mocerino mette in rete ma per il guardalinee è fuorigioco. La seconda punizione è quella buona: Italiano sempre su calcio da fermo mette la sfera all’incrocio dei pali. Successivamente ancora pericoli per gli ospiti sulle incursioni di Italiano e Proietti, quest’ultimo viene atterrato in area. Tante le proteste dei padroni di casa ma per il direttore di gara non è calcio di rigore.

Le dichiarazioni

L’allenatore Fabrizio Benigni: «Gara giocata benissimo dai ragazzi. Abbiamo reagito dall’ultima sconfitta che ci ha lasciato un grosso amaro in bocca. I ragazzi hanno interpretato molto bene la partita, il gol è arrivato su punizione ma lo meritavamo molto prima. Sono molto contento, i miei complimenti a tutti».