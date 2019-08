Ultimo aggiornamento: 10:26

RIETI - L’ultimo colpo nel mercato di Promozione reatino è piazzato dal Passo Corese: arriva Mariano Proietti. L’annuncio del club coresino: «La S.S. Passo Corese è felice di comunicare di aver raggiunto un accordo per la prossima stagione con l'attaccante Mariano Proietti. Cresciuto nelle giovanili della Lazio (insieme al coresino Fabio Gerli), ha militato nel campionato di Eccellenza con Colleferro e Real Monterotondo Scalo. Lo scorso ha vestito la maglia del Palestrina». Queste le prime dichiarazioni a Il Messaggero della punta romana classe ’96.«Dopo essere passato nei settori giovanili di Cisco Roma e Lazio, il mio primo anno da under è stato circa 8 anni fa. Ho esordito con la maglia del Colleferro in Eccellenza e proprio lì sono rimasto per quattro anni prima di arrivare al Monterotondo Scalo, sempre in Eccellenza. L’anno successivo sono tornato nuovamente a Colleferro, solo per un anno, quando sono passato al Palestrina in Promozione. L’avventura al Palestrina è durata solo qualche mese prima di passare al Licenza».«Sicuramente l’anno a Colleferro, l’ultimo prima di andare allo Scalo. Siamo arrivati quarti in Eccellenza dopo aver disputato un campionato rimanendo sempre secondi in classifica, anche se poi, per problemi societari, le ultime partite non sono andate per il meglio. Eravamo una squadra molto giovane con tre o quattro elementi di esperienza. È stato un anno anche molto prolifico per me perché ho segnato 13 gol».«Indubbiamente il difesnore centrale Mattia Marini che ora è al Palestrina e a centrocampo Damiano di Naco che ora se non erro è al Città di Anagni in serie D. Sono ancora in contatto con loro».«Sono stato alla Lazio sia l’ultimo anno di scuola calcio sia gli altri due successivi. Tre anni che mi hanno aiutato a crescere. Anche se lì avevamo tutti la stessa età si iniziava a capire come funziona il calcio nel professionismo. Ho imparato come comportarmi e questo è stato molto utile nei primi anni con i grandi».«Non è stata una stagione molto fortunata. Ho iniziato al Palestrina ma nel corso della preparazione mi sono infortunato, sono stato fermo per molto tempo e ci ho messo un po’ per rientrare in forma. Ho fatto solo due gol prima di approdare al Licenza, dove sono rimasto poco per problemi societari. Nonostante questo ho siglato 6 gol».«La voglia di riscatto in una società in cui ci sono i presupposti per fare bene e di rimettermi in gioco dato che la scorsa stagione non si è conclusa in maniera eccelsa. Nella scelta è stato determinante anche il consiglio di Alessandro Barbarella, con lui ho giocato insieme allo Scalo, anche lui un nuovo acquisto del Passo Corese. Mi ha detto di valutare questa opportunità e abbiamo scelto di disputare questa stagione insieme».«Voglio fare bene, come detto c’è voglia di riscatto e in questa società ci sono tutti i presupposti per farlo».