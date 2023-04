Passo Corese, incendio in una pizzeria di via Servilia

RIETI - Nella tarda serata di sabato primo aprile, un incendio è divampato all’interno della pizzeria al taglio Zucchero e Sale di Passo Corese, situata all’interno del complesso residenziale di via Servilia. È stato l’odore acre del fumo che aveva formato una visibile colonna proveniente dalla cucina del locale a insospettire i residenti che hanno avvertito i proprietari e dato l’allarme.

Tutto è avvenuto poco dopo la mezzanotte. La pizzeria che in genere è attiva fino alle ore 21, in quel momento era chiusa, ma a quell’ora la zona – molto centrale di Passo Corese - era ancora frequentata e il fatto che il locale si trovi sotto a uno dei palazzi di via Servilia, ha fatto sì che i proprietari potessero essere avvertiti nel giro di poco tempo come anche i soccorsi.

In via Servilia sono quindi arrivate due squadre dei vigili del fuoco, una proveniente dal distaccamento di Poggio Mirteto e una dal comando di Montelibretti (Roma) e i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto.

La cucina e l’area di vendita al pubblico erano già completamente saturi di fumo e le fiamme hanno danneggiato gli intonaci dei muri, ma l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha limitato i danni che se l’incendio fosse divampato in piena notte sarebbero stati molto più ingenti.

Secondo le prime verifiche effettuate pare che il rogo sia partito da una friggitrice della cucina, ma sarà la relazione che verrà redatta nelle prossime ore a mettere nero su bianco le cause dell’incendio. I vigili del fuoco hanno dichiarato momentaneamente inagibili i locali fino all’effettuazione delle opere che consentiranno il ripristino delle condizioni igienico – sanitarie.