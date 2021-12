Passo Corese soffre ma batte 1-0 il Guidonia e resta in vetta. Benigni: «Male l'approccio, bene i 3 punti»

RIETI - Il Passo Corese supera di misura il Guidonia: al Leprignano di Capena termina 1-0 in favore dei coresini che si confermano ancora in vetta alla classifica con 27 punti a +3 dalla Romulea (24). I ragazzi di mister Benigni fanno paura alle dirette concorrenti, a tre gare dal termine del girone di andata il bilancio è più che positivo.

La gara

Passo Corese che si presenta senza capitan Filippi squalificato. Barbetti, Ubertini e Italiano si rivedono dopo un mese causa infortuni negli ultimi minuti della gara.

Coresini che partono fortissimo, Mocerino a tu per tu con il portiere viene neutralizzato. Qualche manciata di minuti e un tiro di Proietti esce di pochissimo. Guidonia che chiude gli spazi, si abbassa ma prova a ripartire. Passo Corese che con il passare dei minuti scende di concentrazione. All’ultimo minuto del primo tempo una verticalizzazione di Palma trova Mechelli che davanti al portiere ospite non fallisce e fa 1-0.

Nella ripresa il Passo Corese cerca il raddoppio più volte con Scancella, Nocerino e Bernardi ma pecca sempre di precisione. Si arriva così al fischio finale. Quinta vittoria consecutiva per i bianconeri e quinta partita senza subire gol.

Le dichiarazioni

Il tecnico Fabrizio Benigni: «È stata una partita difficilissima, eravamo partiti per sbloccarla subito ma non ci siamo riusciti. È stata approcciata male ma siamo riusciti a portala a casa. Ora dobbiamo ricaricare le batterie per questo turno settimanale prima della sosta di Natale».