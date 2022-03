Passo Corese cade in casa contro Futbol Montesacro: 1-3. Benigni: «Noi e l'arbitro in giornata no»

RIETI - Brusca frenata del Passo Corese: tra le mura amiche del Leprignano termina 3-1 in favore del Futbol Montesacro. Per i coresini la squadra romana è un tabù, nel campionato in corsa entrambe le gare disputate con il Futbol hanno riportato due sconfitte. Sconfitta che tiene comunque la coresina saldamente in vetta al girone B di Promozione.

La gara

Passo Corese che si presenta senza l’infortunato Palma, dopo quattro mesi da un infortunio torna titolare Barbetti.

Coresina che parte forte e dopo 10’ è già in vantaggio: Pecorari imbucato dentro l’area di rigore viene atterrato dall’estremo difensore ospite. Dal dischetto Ubertini non sbaglia e sigla l’1-0. Il vantaggio abbassa i ritmi e la concentrazione dei coresini, il Futbol ne approfitta e trova il pareggio nella prima azione pericolosa. Allo scadere della prima frazione di gioco Scancella dall’angolo destro del limite dell’area colpisce l’incrocio dei pali.

Nella ripresa il Fubtol trova subito il vantaggio del 2-1: su una conclusione verso la porta dei padroni casa, Somma devia sul palo, sulla ribattuta un attaccante romano mette dentro il gol del sorpasso. Passo Corese che si riversa all’attacco, intorno alla metà della ripresa un fallo a centrocampo su un giocatore coresino non viene fischiato, gli ospiti ne approfittano, su ripartenza Mechelli atterra un giocatore avversario in area e per il direttore di gara è calcio di rigore: dal dischetto il Futbol fa 3-1. Ampie proteste del Passo Corese per il fallo non fischiato in avvio di azione. Nel finale i padroni di casa ci provano con tutte le forze per rimettere la gara sul binario giusto ma si infrangono sul muro eretto dal Futbol.

Le dichiarazioni

Il tecnico Fabrizio Benigni: «Battuta d’arresto che ci può stare. Siamo una squadra che può vincere e perdere con chiunque. Il gol iniziale ci ha dato troppa sicurezza quando di fronte a noi c’era un ottima squadra. Siamo calati di concentrazione e di intensità e ne hanno approfittato. La sconfitta rimane meritata anche se il direttore di gara non era in giornata come non lo eravamo noi».